Ursii ataca zilnic in Harghita si Covasna

Ministrul Mediului, Tanczos Barna a precizat ca, in ultimele trei sau patru zile, in zona Harghita si Covasna au fost atacuri zilnice ale ursilor. "Din pacate, in ultimele trei sau patru zile, in zona Harghita si Covasna au fost atacuri zilnice. Ieri, un turist iresponsabil si sub infliuenta alcoolului a fost atacat de urs pentru ca a vrut sa prinda ursuletul, puiul de urs. In Covasna, in aceeasi localitate ursul a atacat doua persoane la rand", a spus joi ministrul Mediului, citat de News.ro, ... citeste toata stirea