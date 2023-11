Ursii care vor ajunge centrul de reabilitare din Masivul Postavarul vor fi hraniti de la distanta, pentru a nu se obisnui cu oamenii si pentru a nu-i asocia pe acestia cu sursele de hrana. Mai exact, pentru hranirea animalelor, Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt are in plan sa cumpere doua funiculare, valoarea acestora fiind estimata la 656.584 lei, cu tot cu TVA. Achizitia este inclusa in proiectul cu finantare europeana privind amenajarea complexului pentru reabilitarea ursilor, ... citeste toata stirea