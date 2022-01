Ursii problema ai Brasovului nu s-au reabilitat: "Schiorul" din Predeal a facut probleme in Bihor, ursul prins la Cetatea Rasnov a "aratat cine e el" si in alte zone turistice

Una dintre solutiile incercate in Romania pentru a limita conflictele dintre oameni si ursi a fost capturarea si relocarea animalelor care si-au facut un obicei prin a intra in localitati, insa masura nu este una de succes, considera specialistii Institutului National de Cercetare si Dezvoltare in Silvicultura (INCDS) "Marin Dracea" - Statiunea Brasov, care au implementat un proiect cu finantare europeana privind conservarea speciei in Romania.Proiectul s-a derulat intre anii 2014 - 2021, iar ... citeste toata stirea