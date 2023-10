Cadavrele a doi ursi, o femela in varsta de aproximativ 10 ani si un pui de aproape 3 ani, au fost descoperite miercuri, 18 octombrie, la distanta de cateva ore, in localitatile Chichis si Malnas Bai, din judetul vecin, ambele animale fiind ucise accidental, potrivit medicilor veterinari chemati la fata locului."In data de 18 octombrie, ca urmare a unui apel telefonic din partea IPJ Covasna prin care ni s-a adus la cunostiinta faptul ca pe DN 11, in extravilanul localitatii Chichis, se afla ... citeste toata stirea