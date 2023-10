Foto: DE LA "GUNOIERI", "TURISTICI". Duminica, 1 octombrie, pe Transfagarasan: si-au dus copiii sa isi faca poze cu ursul, o "sedinta foto" care era sa se termine tragic. Scenele de acest fel sunt din ce in ce mai "obisnuite".Ursii si lupii fac ravagii in gospodariile sau exploatatiile agricole din judetul Brasov. Numai in primele noua luni ale acestui an, aceste carnivore, protejate de lege, au produs pagube de aproape jumatate de milion de lei. Mai exact, potrivit directorului executiv al ... citeste toata stirea