Ursoaica impuscata, dupa ce a ucis un vitel

O ursoaica in varsta de patru ani, care a facut pagube pe raza localitatii covasnene Bixad si reprezenta un pericol pentru locuitori, a fost impuscata la inceputul saptamanii, decizia fiind luata de autoritatile locale in baza Ordonantei privind interventia imediata pentru prevenirea si combaterea atacurilor in intravilanul localitatilor, anunta WeRadio.Animalul salbatic a atacat si ucis un vitel, iar comitetul local de interventie in astfel de situatii a luat initial decizia de a alunga ... citeste toata stirea