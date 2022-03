Ursoaica Masha din Ucraina, libera pentru adoptie. Deocamdata, doar pana in 15 aprilie

Ursoaica Masha poate fi adoptata, asa cum se intampla si cu alti ursi de la Sanctuarul Libearty din Zarnesti. Adoptia se poate face doar pana in 15 aprilie, deoarece numele Mashei urmeaza sa fie schimbat. Ursoaica Masha, sosita din Ucraina la Sanctuarul Libearty de la Zarnesti in plin razboi, a starnit interesul multor romani. Cei care doresc sa o adopte - asa cum se intampla si cu alti ursi din sanctuar - o vor putea face printr-o actiune limitata in timp. "Ne-am gandit sa facem acest ... citeste toata stirea