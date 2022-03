Ursoaica refugiata Masha a ajuns la Brasov. Cristina Lapis: "Sper ca si oamenii care fug din calea razboiului sa-si gaseasca linistea"

Ursoaica Masha si-a gasit linistea si pacea dupa ce a calatorit din Ucraina la Zarnesti. Presedintele Asociatiei Milioane de Prieteni, Cristina Lapis, spune ca spera ca si oamenii refugiati din Ucraina de teama razboiului sa isi gaseasca linistea si pacea. Ursoaica Masha, care ar fi trebuit sa fie adusa din Ucraina in 1 martie, a ajuns, in sfarsit, la Zarnesti. Ea a fost preluata de la Vama Halmeu luni dimineata si a ajuns la Zarnesti in jurul orei 18:30. "Refugiata din Ucraina si-a gasit ... citeste toata stirea