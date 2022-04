Dupa ursoaica Masha, prima "refugiata" din Ucraina, o noua operatiune de salvare a unor animale a fost organizata cu ajutorul celor de la Sanctuarul de Ursi Libearty din Zarnesti."Lungul drum catre libertatea mult visata, catre o viata demna departe de orice pericol, a inceput pentru ursul Barik in varsta 15 ani si lupoaica Elza care are 3 ani. Captivi de cand s-au nascut in custi mici langa un complex hotelier din Cernauti ... citeste toata stirea