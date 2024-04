Ursul cu narav de lup si cum isi apara oaia mielul

Momentul dramatic cand un urs da navala in gospodaria unor oameni din Moieciu de Sus si ataca oile a fost surprins de camerele de supraveghere. Adapostul animalelor se afla in apropierea casei, iar atacul a fost dat saptamana trecuta, pe 10 aprilie, in jurul orei 23.00.In imaginile transmise de un localnic se vede cum animalele se odihnesc, cand brusc incep sa se agite simtind pericolul. Ursul intra daramand usa de la intrare si se pregateste de ... citește toată știrea