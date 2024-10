Ursula von der Leyen cere Europei sa investeasca mai mult in tehnologie

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat marti cu privire la pierderea de teren din partea Europei in cursa mondiala pentru tehnologie si a lansat un apel la cresterea cheltuielilor pentru a "inversa aceasta tendinta", transmite Agerpres."Trebuie sa plasam cercetarea si inovarea in centrul economiei europene", a declarat sefa executivului comunitar in timpul unei ceremonii pentru ... citește toată știrea