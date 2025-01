USB-C a devenit incarcatorul standard in UE

Din 28 decembrie 2024, USB-C a devenit incarcatorul standard pentru dispozitivele electronice la nivelul Uniunii Europene, potrivit unui act normativ care a intrat in vigoare in aceasta zi. Acest lucru inseamna ca toate dispozitivele trebuie sa aiba port USB de tip C.Noua lege, care a fost adoptata de Parlamentul European in octombrie 2022, cu 602 voturi pentru, 13 impotriva si 8 abtineri, urmareste reducerea volumului de deseuri electronice. Potrivit acesteia, producatorii care activeaza pe ... citește toată știrea