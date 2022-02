La cateva zile dupa ce newsbv.ro a publicat in premiera un scandal intern din USR Brasov, in care deputatul Tudor Benga devoala faptul ca timp de un an partidula paltit chirie "partenerei de viata" a primarului Allen Coliban, dupa ce scandaul a ajuns la nivel national, au aparut si cateva precizari oficiale, prin vocea liderului filialei, Marian Spiridon."Pentru eliminarea oricaror speculatii publice si pentru clarificarea ... citeste toata stirea