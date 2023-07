Noul presedinte al Organizatiei Municipale Brasov a USR, Flavia Boghiu, a facut vineri, 7 iulie, intr-o conferinta de presa, primele declaratii in noua ei calitate. Printre altele, ea a anuntat ca, in Brasov, alaturi de USR vin tot mai multi seniori. "In ultima perioada am observat cum persoane mai in varsta vin catre noi, vin in sprijinul nostru, tocmai pentru ca ei vad in USR solutia care ... citeste toata stirea