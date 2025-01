USR-istii brasoveni continua sa insiste pentru Parcul IUS - Lubrifin

Dupa ce l-au promis in campania electorala din anul 2020, iar in anul 2024 l-au lasat la stadiul de propunere de proiect la un pret astronomic, USR-istii brasoveni sustin investitia si din opozitie. Astfel, USR Brasov a anuntat ca alesii locali ai acestui partid au depus din nou proiectul de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului de amenajare a Parcului IUS-Lubrifin de catre Consiliul Local Brasov, in luna februarie. Studiul de fezabilitate pentru ... citește toată știrea