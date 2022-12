USR-istii il lauda pe Scripcaru. El a decis inchiderea sezoniera a teraselor. Primaria incalca regulamentul comertului stradal al lui Coliban

A existat si exista, in continuare, o discutie aprinsa pe tema mentinerii teraselor in Centrul Istoric al Brasovului. Este drept, unii politruci, au "calcat" apa si si-au vazut interesele personale si de firma.Disputa despre a avea sau nu terase in Centrul Istoric e veche. Fostul primar George Scripcaru a fost cel care a solicitat eliminarea sezoniera a teraselor de pe domeniul public. Dar nici in vecniul regulament, nici in cel nou, care este in functiune, nu se spune ce inseamna sezon... ... citeste toata stirea