USR si-a anuntat candidatii pentru Victoria, Fagaras si Dumbravita

USR Brasov a prezentat vineri, 8 martie, candidatii pentru primariile Victoria, Dumbravita si Fagaras.Victoria: dupa plecarea Cameliei Bertea, USR l-a anuntat pe Cristian IosipescuLa Victoria, candidatul este Cristian Iosipescu, el urmand sa intre in competitie cu actualul primar al orasului, Camelia Bertea, aleasa in anul 2020 pe listele USR, dar mutata la inceputul acestei luni la PSD. Cristian Iosipescu este consilier local din anul 2020 si a declarat ca in acesti patru ani a acumulat ... citește toată știrea