USR si PMP constituie grupul Dreapta Unita in Consiliul Judetean Brasov, care construieste pentru binele tuturor oamenilor din judet

USR si PMP continua colaborarea in Consiliul Judetean si raman fidele promisiunilor facute electoratului inainte de alegerile din vara. Dreapta Unita are grup oficial format din 8 consilieri judeteni, avandu-l pe Ovidiu Paraschivescu drept lider de grup. Intentia ferma a echipei noastre este sa construiasca pentru un singur scop: binele oamenilor din judet.Ovidiu Paraschivescu, lider de grup: "Multumesc colegilor pentru incredere si inca o data oamenilor care ne-au trimis in Consiliul ... citește toată știrea