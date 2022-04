Uzina Tractorul, inca un cartier de blocuri

Proiectele imobiliare zona noua a cartierului Tractorul vor continua. Astfel, in Planul Urbanistic Zonal ce va fi dezbatut in sedinta de plen de astazi, 27 aprilie, a Consiliului Local Brasov (Planul Urbanistic Zonal - Zona Industriala Tractorul, Faza 2), se arata ca Ceetrus Romania are in plan sa construiasca noi blocuri de locuinte cu maxim 8 etaje (plus unul retras) in aceasta zona a orasului. Acestui ansamblu urmeaza sa i se alature functiuni complementare comerciale, de agrement, de ... citeste toata stirea