Filmarea postata pe retelele de socializare in care un batran isi ia adio cu ochii in lacrimi de la Dacia pe care o avea de 34 de ani a emotionat o tara intreaga. Peste 280.000 de aprecieri si mii de comentarii a strans videoclipul facut de noul proprietar al masinii. Acesta este un colectionar de autoturisme retro, care detine 15 Dacii in hala sa din Brasov.Gheorghita Alexe este numele barbatului care a cumparat masina de la nea Vasile. Noul proprietar al Daciei 1310 TLX, model fabricat ... citeste toata stirea