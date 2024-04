Va fi inchis Centrul istoric al Brasovului?

Inchiderea Centrului istoric al Brasovului pentru anumite categorii de autovehicule ar putea deveni "litera de lege" din 25 aprilie. Astfel, pe ordinea de zi a Consiliului Local Brasov de joi este un proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de accesul auto in Zona cu Nivel Scazut de Emisii si Trafic Limitat din Centrul Istoric al Municipiului Brasov. In esenta, prin acest regulament urmeaza sa fie instituita restrictionarea accesului auto in Zona cu nivel scazut de emisii din ... citește toată știrea