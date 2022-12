Va fi parcare sub Bulevardul Eroilor: Primaria externalizeaza achizitia si angajeaza un consultant care sa organizeze licitatia de lucrari

Amenajarea unei parcari sub B-dul Eroilor din centrul Brasovului ramane "in carti", dupa ce s-a ajuns la concluzia ca o astfel de amenajare sub Parcul Central nu ar fi oportuna.Dupa ce in august a fost emis un certificat de urbanism prin care sunt stabilite conditiile pentru derularea unui astfel de proiect pe B-dul Eroilor, acum, edilii au semnat un contract cu un consultant. Achizitia a fost derulata prin negociere directa cu firma bucuresteana Public Research, arata BizBrasov.ro, iar ... citeste toata stirea