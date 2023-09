Politistii Postului de Politie Cincu efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii unor infractiunii la regimul piscicol, dupa ce au identificat in portbagajul unui autovehicul mai multe plase de pescuit."Vineri, 1 septembrie, in jurul orei orei 22.40 politistii au oprit, in cadrul unei actiuni, un autovehicul care circula in localitatea Rucar (comuna Vistea, .r.). In urma controlului pe care politistii l-au efectuat, au fost gasite in portbagajul autoturismului 8 plase de pescuit ... citeste toata stirea