In anul scolar 2023-2024, elevii din Brasov vor avea vacanta "de schi" in perioada 26 februarie - 1 martie. Aceasta a fost stabilita recent de catre Consiliul de administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Brasov. Este vorba despre acea "vacanta mobila" din februarie, lasata la latitudinea fiecarui judet in parte. Elevii s-au bucurat in premiera de aceasta vacanta in februarie 2023, in anul scolar incheiat, ea fiind parte din structura anului scolar segmentat pe 5 module de invatare si 5 ... citeste toata stirea