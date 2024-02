Vacanta mobila 2024. Cand intra elevii brasoveni in vacanta de schi

Anul scolar 2023-2024 pastreaza vacanta mobila din luna februarie, astfel ca elevii au o vacanta de o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 12 februarie - 3 martie 2024.Ministerul Educatiei a publicat harta vacantelor din februarie 2024 pentru fiecare judet in parte.Conform structurii anului scolar 2023-2024, fiecare inspectorat scolar stabileste o saptamana de vacanta in perioada 12 februarie - 3 martie 2024, potrivit unei decizii a ... citește toată știrea