Vacanta mobila din februarie-martie 2024 trebuie stabilita pana in 16 august, a precizat secretarul de stat in Ministerul Educatiei, Sorin Ion.Vacanta mobila din perioada februarie-martie 2024 este stabilita doar de cateva inspectorate scolare pana la acest moment."Zilele trecute am trimis inspectoratelor o adresa ca sa avem la 1 septembrie lucrurile limpezite. Pana la data de 1 octombrie elevii trebuie sa fie informati cu privire la perioadele mobile, pentru ca avem *Scoala altfel*,