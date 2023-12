Ministerul Sanatatii a anuntat ca vaccinul impotriva infectarii cu HPV va fi compensat integral pentru fetele si baietii cu varsta cuprinsa intre 11 si 18 ani si partial (50%) pentru femeile cu varsta cuprinsa intre 19 si 45 de ani. In fiecare an, in jur de 3.300 de romance sunt diagnosticate cu cancer de col uterin. Mai mult de jumatate ... citeste toata stirea