Vaccinare antigripala, in farmaciile comunitare

Vaccinarea antigripala va putea fi facuta si in farmaciile comunitare, au anuntat reprezentantii Colegiului Farmacistilor din Romania (CFR). Este vorba despre un program pilot, pentru a veni in intampinarea nevoii de protectie a populatiei "in fata unui sezon gripal care se anunta a fi dificil". Programul a fost aprobat prin Ordin al Ministrului Sanatatii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei."Farmaciile comunitare care doresc sa se implice in program se vor autoriza special sa ... citeste toata stirea