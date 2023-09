Baietii pana la varsta de 18 ani inclusiv se vor putea vaccina gratuit antiHPV. Serul va fi introdus in sistemul de compensare pana la finalul anului, a anuntat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Conform indicatiilor vaccinului folosit in schema de vaccinare gratuita de la noi, vaccinarea este indicata de la varsta de 9 ani atat pentru baieti, cat si pentru fete, fiind necesare doua sau trei doze pentru imunizare, in functie de varsta persoanei."Pana la ... citeste toata stirea