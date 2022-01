"Vaccinarea la chiuveta": Perchezitii si la Brasov, in cautarea clientilor unui "IT-ist" care a spart bazele de date a doua centre de vaccinare

Politistii au facut joi, 27 ianuarie, perchezitii in judetele Mehedinti, Timis, Brasov, Hunedoara, Caras-Severin, Calarasi si Tulcea, la 56 de locuinte detinute de persoane banuite de uz de fals intr-un dosar deschis pentru "vaccinare la chiuveta".Activitatile s-au desfasurat in baza delegarii procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti, intr-un dosar in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor de acces ilegal la un sistem informatic si fals ... citeste toata stirea