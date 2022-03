Vaccinul anti-HPV ar putea fi reintrodus in Programul national de vaccinare

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca autoritatile din domeniul sanatatii iau in calcul sa reintroduca vaccinul anti-HPV in Programul national de vaccinare, ca un vaccin care nu mai trebuie administrat la cerere.El a fost intrebat care este situatia cu vaccinul anti-HPV, in conditiile in care exista voci care sustin ca este o cerere mare in acest moment si nu s-ar gasi in cantitati suficiente in farmacii."Ma bucura acest lucru, ca exista o cerere destul de mare. Noi ... citeste toata stirea