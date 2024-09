Vaccinul antigripal a ajuns in farmaciile din Brasov. Va trebuie doar prescriptia de la medicul de familie

Vaccinul antigripal a ajuns deja in farmacii. Brasovenii trebuie sa stie ca in acest an imunizarea va fi facuta si in aceste puncte farma, dar, pentru asta este nevoie de prescriptia de la medicul de familie, astfel ca primul drum trebuie facut la acesta. Apoi, cu prescriptia, brasoveanul poate merge in farmacii, unde ii va fi administrat serul. Vaccinarea se poate face si la medicul de familie, insa, dupa cum amintesc specialistii. "Eficienta maxima va fi dupa cateva saptamani de la inoculare, ... citește toată știrea