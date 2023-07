Vaccinul impotriva HPV va fi compensat atat pentru femeile cu varsta intre 18 si 45 de ani, cat si pentru baietii cu varsta de pana la 18 ani, incepand din toamna acestui an, a anuntat joi ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la finalul sedintei de Guvern. Procentul de compensare nu a fost deocamdata stabilit.Vaccinul HPV este asigurat gratuit, in acest moment, pentru fetele din grupa de varsta 11 - 18 ani.Si pacientii cu boli cronice ar urma sa beneficieze, incepand din acest an, de ... citeste toata stirea