Adultii, nu doar copiii, vor beneficia in premiera de vaccinuri compensate, dupa ce acoperirea vaccinala a scazut constant in Romania in ultimii 10 ani. Cel putin asta este intentia autoritatilor, dupa cum a anuntat, luni, 24 aprilie, Adriana Pistol, secretar de stat in Ministerul Sanatatii."In Romania, in ultimii peste zece ani, in mod constant, acoperirea vaccinala scade. Singurul vaccin la care ramane intrucatva asemanatoare este vaccinul care se administreaza in maternitate, BCG-ul. Dupa ... citeste toata stirea