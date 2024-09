Vaccinurile antigripale au ajuns in farmacii. 64,48 lei - adulti, 124 lei - copii

Vaccinurile gripale au ajuns in farmacii si se prezinta in doua variante. "In farmacie deja am primit primele variante de vaccin gripal, cel care este administrat prin injectie, pentru adulti si pentru copii, doua variante momentan, cu tulpinile din anul acesta, Vaxigrip si Influvac. Asteptam sa vina si varianta intranazala pentru copii. Retete si cereri deja au inceput sa vina, din pacate majoritatea parintilor inca il asteapta pe cel intranazal care va fi intr-o cantitate limitata, cum este ... citește toată știrea