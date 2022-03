Val de aer african, in Romania. Ce temperaturi vor fi?

Un val de aer african aduce vreme deosebit de calda in Romania. Spre sfarsitul saptamanii temperaturile vor scadea accentuat. Meteorologii anunta ploi si valori diurne negative in zilele de 3 si de 4 aprilie.Vineri, 1 aprilie, aproape toate regiunile vor fi vizate de ploi, a anuntat directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu."Saptamana va debuta cu o vreme frumoasa si calda pentru perioada in care ne aflam, cu temperaturi intre 14 si 20 de ... citeste toata stirea