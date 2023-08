Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de canicula pentru luni in Bucuresti si in sapte judete. Restul tarii se afla sub cod galben de caldura duminica si luni.Pentru 20 si 21 august a fost emisa o avertizare cod glaben, fiind prognozate val de caldura si disconfort termic ridicat"In intervalul mentionat valul de caldura ... citeste toata stirea