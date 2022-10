Val de cutremure in Vrancea

Profesorul si sociologul Alfred Bulai a declarat duminica, 16 octombrie, ca zona seismica in care se afla Romania e una intensa. Potrivit expertilor, motive de ingrijorare ar fi atunci cand nu se vor mai produce cutremure de intensitate mica."Romania, stiu de la expertii in fizica, e in prima clasa de risc seismic, alaturi de state precum Japonia sau Chile. In Romania au loc la 40-50 de ani, cutremure in jur de 7 pe scara Richter si, spun specialistii, la 200 de ani, de 8 pe scara Richter. E ... citeste toata stirea