Val de infectii digestive in intreaga tara

In Romania a inceput valul infectiilor digestive. Unitatile de primiri urgente si camerele de garda sunt pline de pacienti cu enterocolite si toxiinfectii alimentare, cu precadere din randul copiilor.Greata, varsaturi, crampe sau dureri de cap - acestea sunt simptomele care ar trebui sa ne ingrijoreze, spun medicii. Daca nu dispar in cel mult 24 de ore, cel mai bine ar fi sa ne prezentam la spital pentru ca ar putea fi vorba de o infectie digestiva.Medicii spune ca e vorba in principal de ... citeste toata stirea