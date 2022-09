Val de mini-vacante! Zile libere pentru romani in 2023

In cursul acestui an, romanii au beneficiat de 15 zile libere legale, total din care au mai ramas patru. Merita, de asemenea, de precizat ca din aceste patru zile libere legale ramase pana la sfarsitul anului, doar una pica in weekend, si anume Craciunul.Este vorba despre:- Sfantul Andrei: 30 noiembrie - miercuri - Ziua Nationala: 1 decembrie - joi - Craciunul: 25 si 26 decembrie - duminica si luni.Cum va arata insa anul 2023 din punctul de vedere al zilelor libere legale.Va fi un ... citeste toata stirea