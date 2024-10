Val de ploi in toata tara, pana luni dimineata

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizari de vreme severa. Astfel, pana luni dimineata, este valabila o informare de ploi in majoritatea regiunilor."Incepand de joi, 3 octombrie, ora 21.00, pana luni, 7 octombrie, ora 10.00 temporar va ploua la inceput in Banat, Crisana si Maramures, apoi in Transilvania, Oltenia si nord-vestul Munteniei. Sambata vor fi ploi in majoritatea regiunilor, iar duminica in jumatatea de est a teritoriului. Vor fi averse, insotite pe spatii ... citește toată știrea