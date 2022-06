Valabilitatea autorizatiei de construire se va putea prelungi cu 24 de luni

Prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire va fi posibila pe o perioada de pana la 24 de luni, nu de 12, asa cum se-ntampla in prezent, dupa cum stabileste o propunere legislativa promulgata joi, 9 iunie, de presedintele tarii. In plus, si termenul in care se va putea cere prelungirea valabilitatii autorizatiei se va extinde de la 15 zile lucratoare, cat e acum, la 45.Pentru a se aplica, noua lege (nr. 176/2022, care modifica Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor ... citeste toata stirea