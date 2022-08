Valabilitatea certificatelor de handicap in cazul copiilor cu probleme grave de sanatate se prelungeste, in anumite cazuri, pana la 18 ani

Parintii copiilor ce sufera de boli degenerative ori au alte probleme grave de sanatate vor scapa de drumurile repetate in fata comisiilor care stabilesc incadrarea in grad de handicap grav, deoarece, in anumite situatii, valabilitatea certificatelor de handicap se prelungeste pana la implinirea varstei majoratului. Desi Legea 185/2021 (ce a modificat Legea 448/2006) a intrat in vigoare pe 5 iulie 2021, noua regula se aplica abia de-acum, dupa ce ordinul comun ce contine niste criterii speciale ... citeste toata stirea