Valabilitatea certificatelor de vaccinare, prelungita cu sase luni, in Romania

Valabilitatea certificatelor de vaccinare se prelungeste in plan intern pana la finalul anului 2022, a anuntat, joi, secretarul de stat Andrei Baciu, in cadrul unei conferinte de presa.Regulamentul anterior prevedea o valabilitate a documentului pana pe 30 iunie 2022, astfel ca valabilitatea certificatelor de vaccinare este prelungita cu sase luni.Guvernul a adoptat, joi, masura potrivit careia certificatul de vaccinare COVID-19 este valabil la intrarea in tara doar cu doza booster, daca au ... citeste toata stirea