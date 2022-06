Valabilitatea Certificatului Covid-19 al UE a fost prelungita cu un an

Parlamentul European (PE) si statele membre au convenit luni, 13 iunie, sa prelungeasca cu un an, pana in iunie 2023, regulamentul privind certificatul digital COVID-19 al UE pentru calatoriile in interiorul Uniunii, au anuntat institutiile europene.Din ce in ce mai multe state au inceput din nou sa solicite certificatul verde la intrarea pe teritoriul lor. Motiv pentru care "legislatorii europeni vor sa garanteze ca cetatenii europeni se pot deplasa liber in cazul in care apare o noua ... citeste toata stirea