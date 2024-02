Valentin Fagarasian, deputat PNL diaspora: Economia UE trebuie sa produca mai mult "made in EU" si sa relaxeze calendarul privind obiectivele ecologice

Deputatul PNL de diaspora, Valentin Fagarasian, originar din Codlea, afirma ca economia UE trebuie sa produca mai mult "made in EU" si sa relaxeze calendarul privind obiectivele ecologice.Deputatul PNL de diaspora, Valentin Fagarasian, a declarat intr-un discurs sustinut marti, 13 februarie, in Parlamentul European ca economia Uniunii Europene are nevoie de cateva decizii inteligente pentru a traversa aceasta perioada dificila si pentru a face productia europeana mai puternica, mai productiva, ... citește toată știrea