Valentin Fagarasian: Fondul pentru repatrierea cetatenilor romani trebuie sa devina operational pana la finalul acestui an

Deputatul PNL de diaspora Valentin Fagarasian va face toate demersurile parlamentare necesare pentru ca legea pe care a depus-o in Parlament in toamna anului trecut sa fie adoptata pana la sfarsitul acestei sesiuni parlamentare, iar fondul pentru repatrierea cetatenilor romani sa fie functional pana la finalul anului"In conditiile in care milioane de romani muncesc si traiesc in afara frontierelor tarii, este evident ca apar si evenimente nedorite, precum accidentele de munca, accidentele ... citește toată știrea