Valentin Fagarasian (PNL diaspora): Din 2025, romanii din diaspora merita sa aiba un minister care sa se ocupe de problemele lor

Deputatul PNL de diaspora Valentin Fagarasian considera absolut necesara organizarea, in structura viitorului guvern care se va organiza dupa alegerile de la finalul acestui an, a unui minister care sa se ocupe exclusiv de solutionarea problemelor cu care se confrunta milioanele de cetateni romani stabiliti temporar in strainatate:"Orice roman care pleaca temporar din tara ramane tot cetatean roman, iar obligatiile constitutionale ale statului roman de a-si proteja toti cetatenii sunt ... citește toată știrea