Valentin Fagarasian (PNL diaspora) va organiza o intalnire cu romanii din diaspora si presedintele CNPP pe tema recalcularii pensiilor

Deputatul PNL de diaspora, Valentin Fagarasian, apreciaza ca publicarea normelor de aplicare ale noii legi a pensiilor in Monitorul Oficial reprezinta startul procesului de recalculare a tuturor pensiilor, inclusiv ale pensionarilor romani stabiliti temporar in diaspora"In Monitorul Oficial al Romaniei nr.171 din 2024, au fost publicate normele de punere in aplicare pentru noua lege a pensiilor. Toti pensionarii romani trebuie sa stie ca nicio pensie nu va scadea, ci o proportie covarsitoare ... citește toată știrea