Valentin Fagarasian: Salariul mediu net pe economie a depasit 1.040 de euro in luna martie

Deputatul PNL de diaspora, Valentin Fagarasian, apreciaza faptul ca depasirea plafonului de 1.040 de euro in luna martie este un argument in plus pentru ca romanii din strainatate sa se intoarca in tara.Fagarasian considera ca evolutiile economice favorabile din Romania, stabilitatea politica si guvernamentala, ritmul accelerat al investitiilor publice si dinamica pozitiva a veniturilor populatiei reprezinta argumente puternice pentru milioanele de romani aflati in strainatate ca sa se ... citește toată știrea